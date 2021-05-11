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В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  15:20

Минкульт РТ отменил культурно-зрелищные мероприятия в связи с трагедией в Казани

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Сегодня вечером и завтра, 12 мая, во всех подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан отменяются культурно-зрелищные мероприятия в связи с трагедией в казанской гимназии №175. 

О новых датах мероприятий сообщат дополнительно на официальных сайтах и аккаунтах учреждений в соцсетях.

«Министерство культуры РТ приносит глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в казанской школе №175 и желает скорейшего восстановления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Также завтра отменены занятия в казанских школах.

ЧП в казанской школе
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