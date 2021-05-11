Минкульт РТ отменил культурно-зрелищные мероприятия в связи с трагедией в Казани

Сегодня вечером и завтра, 12 мая, во всех подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан отменяются культурно-зрелищные мероприятия в связи с трагедией в казанской гимназии №175.

О новых датах мероприятий сообщат дополнительно на официальных сайтах и аккаунтах учреждений в соцсетях.

«Министерство культуры РТ приносит глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в казанской школе №175 и желает скорейшего восстановления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Также завтра отменены занятия в казанских школах.