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Культура 9 сентября 2024 13:17

Минкульт России на KDW: Татарстан - один из лидеров программы «Пушкинская карта»

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Минкульт России на KDW: Татарстан - один из лидеров программы «Пушкинская карта»
Жанна Алексеева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан остаётся одним из лидеров среди регионов России по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом на пленарной сессии Kazan Digital Week (KDW) сообщила заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

«Более 96% ребят в возрасте от 14 до 22 лет в Татарстане подключены к "Пушкинской карте". Свыше 90% учреждений культуры участвуют в проекте», - пояснила она.

По словам замминистра, Татарстан стал одним из активных регионов, который вводит новые технологии в сферу культуры.

Ранее на Kazan Digital Week стало известно, что к концу 2024 года в Татарстане появится единая инфосистема здравоохранения.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Минкультуры РФ #Kazan Digital Week
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