В Татарстане потратили почти 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов с начала года

В Татарстан за январь-август 2024-го потратили 14,7 млрд рублей на реализацию 14-ти национальных проектов. Это 41,6% от общей суммы, выделенной на такие цели.

Как сообщили в Минфине РТ, на нацпроект «Производительность труда» ушло 94 млн рублей (100% от выделенной суммы) на нацпроект «Культура» – 333,2 млн рублей (80,3%), а на проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 379,1 млн рублей (71,3%).

В свою очередь, на нацпроект «Здравоохранение» потратили 2,5 млрд рублей (71%), на «Образование» – 2,4 млрд рублей (59,4%), а на национальный проект «Международная кооперация и экспорт» - 110,5 млн рублей (55,3%).

Также часть выделенных средств ушла на нацпроект «Экология» – 2,7 млрд рублей (53,1%), «Безопасные качественные дороги» – 4 млрд рублей (48%), «Жилье и городская среда» – 883,9 млн рублей (45%) и «Демография» – 1,1 млрд рублей (39,5%).

В Минфине напомнили, что в текущем году на реализацию национальных проектов Татарстан получил 35,2 млрд рублей. Из этой суммы 19,6 млрд рублей выделили из федерального бюджета и 15,6 млрд рублей – из республиканского.