К концу 2024 года в Татарстане появится единая инфосистема здравоохранения

Владимир Зеленский

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единая информационная система здравоохранения в Татарстане должна появится до конца 2024 года. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Владимир Зеленский на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week.

«До конца 2024 года в каждом регионе России должна появиться единая информационная система», — сказал он.

Зеленский добавил, что к 2030-му все эти региональные системы предстоит объединить в одну федеральную.

Напомним, Kazan Digital Week стартовал в столице Татарстана 9 сентября. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов, выступая на данном мероприятии, назвал Татарстан одним из лидеров цифровой трансформации России. Также оценил этот форум и глава правительства РФ Михаил Мишустин.