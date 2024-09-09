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К концу 2024 года в Татарстане появится единая инфосистема здравоохранения
Единая информационная система здравоохранения в Татарстане должна появится до конца 2024 года. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Владимир Зеленский на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week.
«До конца 2024 года в каждом регионе России должна появиться единая информационная система», — сказал он.
Зеленский добавил, что к 2030-му все эти региональные системы предстоит объединить в одну федеральную.
Напомним, Kazan Digital Week стартовал в столице Татарстана 9 сентября. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов, выступая на данном мероприятии, назвал Татарстан одним из лидеров цифровой трансформации России. Также оценил этот форум и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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