Минкульт РФ ищет подрядчика для реставрации росписей Петропавловского собора Казани
Министерство культуры России ищет подрядчика для реставрации настенных росписей первого яруса Петропавловского собора Казани. Соответствующий тендер на 79 млн рублей появился на сайте госзакупок.
Речь идет о работах по реставрации первоначальной монументальной живописи в трапезной, четверике и алтаре собора. Границы утрат по сравнению с сохранившимися фрагментами незначительны, что позволяет полностью восстановить живописные композиции, созданные в XIX веке.
Необходимость восстановления первоначальной живописи обусловлена тем, что современные росписи, выполненные в 1995–2005 годах, не соответствуют изначальным стилистике, иконографии и колористическому решению.
Прием заявок продлится до 10 марта, участники конкурса должны обладать соответствующей квалификацией. Подрядчика определят 13 марта, а реставрация должна быть завершена к 30 апреля следующего, 2026 года. Необходимые средства выделят из федерального бюджета.
Петропавловский собор с колокольней был построен в 1723–1726 годах в стиле так называемого русского, или нарышкинского, барокко и является выдающимся его образцом. Он возведен на месте древней Петропавловской церкви, первые упоминания о которой относятся еще к 1565 году.
Реставрация собора в рамках проекта «Историческая память» ведется с 2020 года. В декабре 2024-го были завершены работы на колокольне.