Минкульт РФ ищет подрядчика для реставрации росписей Петропавловского собора Казани

Интерьер Петропавловского собора Казани

Фото: © «Татар-информ»

Министерство культуры России ищет подрядчика для реставрации настенных росписей первого яруса Петропавловского собора Казани. Соответствующий тендер на 79 млн рублей появился на сайте госзакупок.

Речь идет о работах по реставрации первоначальной монументальной живописи в трапезной, четверике и алтаре собора. Границы утрат по сравнению с сохранившимися фрагментами незначительны, что позволяет полностью восстановить живописные композиции, созданные в XIX веке.

Необходимость восстановления первоначальной живописи обусловлена тем, что современные росписи, выполненные в 1995–2005 годах, не соответствуют изначальным стилистике, иконографии и колористическому решению.

Прием заявок продлится до 10 марта, участники конкурса должны обладать соответствующей квалификацией. Подрядчика определят 13 марта, а реставрация должна быть завершена к 30 апреля следующего, 2026 года. Необходимые средства выделят из федерального бюджета.

Петропавловский собор с колокольней был построен в 1723–1726 годах в стиле так называемого русского, или нарышкинского, барокко и является выдающимся его образцом. Он возведен на месте древней Петропавловской церкви, первые упоминания о которой относятся еще к 1565 году.

Реставрация собора в рамках проекта «Историческая память» ведется с 2020 года. В декабре 2024-го были завершены работы на колокольне.