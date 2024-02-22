«Город в городе»: новый театр Камала в Казани будет работать круглосуточно

Новое здание театра Камала, строящееся в Казани, — это амбициозный культурный проект, который станет самым ярким за последнее десятилетие не только на территории Российской Федерации, но и, может быть, во всем мире. Об этом заявила сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«Здание просто уникальное. В мире есть яркие и интересные проекты, но для драматического театра это эксклюзивная история. Предполагаются три постоянные площадки — основной зал почти на 800 мест, круглый восточный зал и зал-трансформер на 300 посадочных мест», — сказала она.

По словам Аюповой, круглый зал станет интересной локацией с видовым обзором. Виды города в дневное и вечернее время станут своеобразными театральными декорациями. Министр заметила, что новая площадка будет работать в режиме 24/7.

«Это будет полноценный комплекс, „город в городе“», — подчеркнула она.

Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным. Министр культуры Татарстана рассказала, какие объекты сферы культуры скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие еще культурные события пройдут в этом году.

Как ранее сообщал «Татар-информ», площадь нового здания Камаловского театра составит почти 49 тыс. кв. метров. Здесь разместятся несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Увидеть рендеры и узнать о будущем площадки можно в материале «Льдины» подрезали и заменили парковку на сад: как меняется проект нового театра Камала.