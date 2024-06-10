Министры стран БРИКС обсудят в Казани сотрудничество в спорте

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С 22 по 23 июня в столице Татарстана пройдет встреча министров стран БРИКС на базе Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, а также ИТ-парка. Чиновники обсудят перспективы взаимодействия в спорте. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

Помимо этого, в столице Татарстана состоится учредительное собрание Ассоциации городов БРИКС Плюс. На него прибудут десятки мэров из стран БРИКС и государств-наблюдателей, желающих вступить в организацию. Среди них будут мэры городов Китая, Бразилии, стран Африки и СНГ, Турции.

«Мы хорошо знаем, как важны горизонтальные муниципальные связи. И встречаясь, общаясь друг с другом, посещая эти города, мы изучаем лучшие практики, внедряем их с учетом и нашего многонационального колорита и особенностей климатических условий», — прокомментировал эти планы мэр Казани Ильсур Метшин.

В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, примут участие 93 страны. Подготовка к Играм БРИКС в Татарстане ведется на самом высоком уровне, заявил ранее на заседании оргкомитета Премьер-министр РТ Алексей Песошин.