Министры Аглиуллин и Кузюров посетили сабантуи в двух районах РТ

Сегодня в районах Татарстана прошли сабантуи. Праздник в селе Большие Кайбицы посетил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, а народные гулянья в пгт Алексеевское — министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В Кайбицком районе были организованы татарское, кряшенское, русское и чувашское подворья — их традиционно устраивают представители разных поселений, демонстрируя радушное гостеприимство, сельский уклад и национальную кухню.

Фото: mzio.tatarstan.ru

«Министр поприветствовал собравшихся от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, подчеркнув значимость праздника плуга», — передает пресс-служба Минземимущества РТ.

Равиль Кузюров во время своей рабочей поездки в Алексеевский район также поприветствовал гостей праздника от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и отметил, что Сабантуй является всенародным и любимым праздником.

«Он давно стал символом мира, согласия и дружбы всех народов, трудолюбия и гостеприимства. Искренне желаю всем участникам праздника крепкого здоровья, счастья и благополучия», — цитирует министра пресс-служба Минлесхоза РТ.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

На празднике были вручены награды отличившимся работникам отрасли сельского хозяйства Алексеевского района.