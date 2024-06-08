Шайхутдинов поприветствовал гостей верхнеуслонского Сабантуя от имени Раиса РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов посетил сегодня Сабантуй в Верхнеуслонском районе и передал гостям праздника поздравление от Раиса республики Рустама Минниханова.

«<...> Сабантуй — место встречи родных и близких, что делает его самым семейным и теплым праздником. Уверен, в Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей. Убежден, что нынешний праздник станет заметным событием в жизни всех татарстанцев, подарит прекрасную возможность снова прикоснуться к истокам родной культуры, насладиться общением друг с другом!» — зачитал приветствие со сцены вице-премьер.

Вместе с главой Верхнеуслонского района Маратом Зиатдиновым он осмотрел площадки «Города мастеров», оценил соревнования по картингу и прохождению туристической полосы , а также вручил награды передовикам сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Верхнем Услоне также прошли соревнования по национальной борьбе, спортивные игры и концерт, передает пресс-служба Раиса РТ.