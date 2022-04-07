Министр здравоохранения: Тяжесть заболевания не позволила спасти жизнь Жириновскому

Тяжелое течение заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, несмотря на то, что лучшие врачи России два месяца делали все возможное. Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава рассказал, что ведущие российские специалисты два месяца оказывали медицинскую помощь политику, который находился в тяжелом состоянии. Однако, сильное поражение легких и особенности развития осложнений на фоне него, не позволили спасти лидера ЛДПР.

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», – сказал Мурашко.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни — в начале февраля он заразился омикрон-вариантом коронавируса.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким политика. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в церемонии прощания с Жириновским 8 апреля.