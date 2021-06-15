Роспотребнадзор назвал единственный способ остановить эпидемию Covid-19 в стране

Окончательно справиться с эпидемией коронавируса Covid-19 в России поможет только массовая вакцинация. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Covid-19 — совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно успеть вакцинироваться от коронавируса летом. Это позволит подготовиться к осенне-зимнему сезону с традиционным для него ростом заболеваемости ОРВИ и другими капельными инфекциями.

Кроме того, специалисты обратили внимание на то, что «защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени». Такое развитие событий создает большое количество иммунных к патогену людей, в результате чего прерываются цепочки заражения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.