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Экономика 3 сентября 2024 15:02

Сторчак: Расширение БРИКС дает шансы повысить глобальную финансовую стабильность

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Расширение БРИКС дает хорошие шансы, чтобы повысить глобальную финансовую стабильность. Одно из важных направлений — увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, сказал старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. Его слова прозвучали на Восточном экономическом форуме.

«Расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности», — цитирует спикера РИА Новости.

Он подчеркнул, что появление БРИКС само по себе уже повлияло на управление экономикой в глобальном смысле. Теперь участникам следует ускорить темпы расширения списка нацвалют, которыми смогут расплачиваться члены объединения. Такая тенденция уменьшит в дальнейшем зависимость стран-членов БРИКС от финансовой инфраструктуры развитых экономик.

Дальше стороны смогут содействовать в интернализации китайского юаня и индийской рупии, предположил спикер.

Однако выше озвученные направления не будут развиваться автоматически, подчеркнул Сторчак. Необходимо, чтобы власти (правительство РФ или Центральные госнациональные банки) «последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать», считает спикер.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке.

#БРИКС #саммит БРИКС
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