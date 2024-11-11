Министр по делам молодежи РТ: «Важно, чтобы подростки осознали тяжесть своего поступка»

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков осудил действия подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь. Он напомнил, что это символ неугасаемой памяти о великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«Задача взрослых – сделать все, чтобы современная молодежь эту историю знала, помнила и уважала.

Важно, чтобы подростки осознали тяжесть своего поступка и искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их. В настоящее время в республике проводится большая работа по линии патриотического воспитания молодежи», – сказал он.

По словам Рината Садыкова, вместе с коллегами из молодежных патриотических организаций они проводят агитационные походы «Марш Памяти», работает школа поисковика «Поисковый фронт», проходят фестивали исторической реконструкции «Элбэдэн», «Рождение Непобедимой и Легендарной», работают военно-патриотические палаточные лагеря, военно-спортивные игры «Победа», развивается волонтерская деятельность и другие проекты.

«Тема победы очень актуальна сегодня. Каждый человек должен знать и понимать ценность сегодняшнего мирного неба над головой», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об этом в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Чуть позже возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.