Министр обороны Украины Резников допустил проведение мирных переговоров с Россией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы возможны. Однако в качестве условия для их проведения он назвал изменение Россией целей спецоперации. Свое мнение он озвучил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины», передает ТАСС.

«Интересы россиян были озвучены — это „денацификация“, „демилитаризация“, „деНАТОзация“. Если они изменились, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной», — сказал Резников.

Российское правительство неоднократно выражало готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, но с учетом интересов Москвы. В МИД РФ также сообщили, что в случае организации мирного процесса по Украине США, Великобритания, Франция и ФРГ не смогут стать ее нейтральными посредниками, так как они являются непосредственными сторонами конфликта. Прекратились мирные переговоры, которые стартовали почти сразу после начала спецоперации, по инициативе Киева.