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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале войны
Террористическая группировка ХАМАС совершила серьезную ошибку, начав внезапное нападение на Израиль. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галлант, сообщает газета Times of Israel.
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля — прим. Т-и) сражаются с врагом на всех местах проникновения [боевиков]», — подчеркнул Галлант. И добавил: «Государство Израиль выиграет эту войну».
Армия обороны Израиля проинформировала, что начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов.
В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил о более 2200 выпущенных противником ракет.
По предварительным данным, в Израиле как минимум пять человек погибли и не менее 100 получили ранения. Перестрелки происходят в расположенных на юге Израиля городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль Оз, Маген, Беери и на военной базе Реим, а также вокруг них.
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