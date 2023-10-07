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Опубликованы кадры массового ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа
Очевидцы выложили в сеть видео массового ракетного удара по Израилю. В социальных сетях сообщается, что со стороны сектора Газа было выпущено порядка 500 ракет.
На кадрах видна работа системы противоракетной обороны «Железный купол».
В свою очередь армия Израиля сообщила, что наносит ответные удары по целям в секторе Газа. В данный момент военные перекрывают вокруг анклава дороги.
Ранее мы сообщали, что после массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности.
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