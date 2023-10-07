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Руc Тат
Происшествия 7 октября 2023 09:58

Опубликованы кадры массового ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа

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Очевидцы выложили в сеть видео массового ракетного удара по Израилю. В социальных сетях сообщается, что со стороны сектора Газа было выпущено порядка 500 ракет.

На кадрах видна работа системы противоракетной обороны «Железный купол».

В свою очередь армия Израиля сообщила, что наносит ответные удары по целям в секторе Газа. В данный момент военные перекрывают вокруг анклава дороги.

Ранее мы сообщали, что после массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности.

#израильская армия
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