Армия Израиля объявила о состоянии боевой готовности после обстрела из сектора Газа

После массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в результате боестолкновений в Израиле объявили о массовом сборе резервистов.

Отмечается также, что в южных и центральных районах гражданских лиц предупредили, чтобы они находились рядом с убежищами, в тех, кто находится рядом с прилегающей к сектору Газа территории попросили спуститься в убежища.

В центральной части страны Министр обороны Израиля ввел чрезвычайное положение.

По данным агентства, начальник Генштаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.