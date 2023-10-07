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Армия Израиля объявила о состоянии боевой готовности после обстрела из сектора Газа
После массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в результате боестолкновений в Израиле объявили о массовом сборе резервистов.
Отмечается также, что в южных и центральных районах гражданских лиц предупредили, чтобы они находились рядом с убежищами, в тех, кто находится рядом с прилегающей к сектору Газа территории попросили спуститься в убежища.
В центральной части страны Министр обороны Израиля ввел чрезвычайное положение.
По данным агентства, начальник Генштаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.
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