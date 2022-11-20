Министр обороны Франции рассказал о поиске Западом политического решения по Украине

Страны Запада обсуждают различные варианты завершения конфликта на Украине, но окончательное решение о проведении переговоров с Россией будут принимать украинские власти. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Вместе с союзниками мы обдумываем возможные политические варианты <...>», — заметил Лекорню, подчеркнув, что все конфликты заканчивались политическими и дипломатическими решениями.

«Я хотел бы напомнить вам о часах дискуссий, которые [французский лидер] Эмманюэль Макрон провел с каждой из сторон, в том числе во время поездки на место, еще до начала конфликта», — добавил министр, напомнив, что «Франция играет свою роль».

При этом министр обороны Франции еще раз сказал, что границы приемлемого при урегулировании конфликта определит украинское руководство. По его словам, иная позиция государств Запада «ставила бы перед фактом» Украину.

Кроме того, по оценке Лекорню, РФ заинтересована в том, чтобы выиграть время за счет мира, а у Украины меньше «стратегическая глубина», однако это окажется компенсировано поддержкой со стороны западных стран.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Председателя КНР Си Цзиньпина вернуть Президента РФ Владимира Путина за стол переговоров по Украине.