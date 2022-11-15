Bloomberg: Макрон попросил Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров по Украине

Во время встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином Президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему украинского конфликта. Так, он попросил собеседника призвать Президента РФ Владимира Путина к возвращению к переговорам и деэскалации на Украине. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА Новости.

«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — рассказал один из чиновников.

При этом в агентстве отметили, что позиция КНР в отношении России приобретает более сбалансированный и конструктивный характер.

Напомним, что главы МИД РФ и КНР встретились сегодня на саммите G20. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Пекин выступает против исключения Москвы из «Группы двадцати».