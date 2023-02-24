Министр обороны Блащак: Польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины

Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом заявил вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны, сообщает издание Interia.

«Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину», — подчеркнул глава военного ведомства.

В свою очередь Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находящийся с визитом в Киеве, уточнил, что на данный момент его страна предоставила Украине в общей сложности около 250 танков различных типов.

Ранее Польша сообщала о намерении отправить Украине 14 танков Leopard 2A4. При этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак замечал, что Варшава также отправит 60 танков PT-91 Twardy (польская модификация советского танка Т-72 — прим. Т-и).

Подготовка украинских танкистов на польской территории стартовала в начале февраля. Германия же анонсировала, что первый батальон танков Leopard 2 прибудет на Украину в ближайшие три-четыре месяца.