©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Министр обороны Блащак: Польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины
Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом заявил вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны, сообщает издание Interia.
«Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину», — подчеркнул глава военного ведомства.
В свою очередь Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находящийся с визитом в Киеве, уточнил, что на данный момент его страна предоставила Украине в общей сложности около 250 танков различных типов.
Ранее Польша сообщала о намерении отправить Украине 14 танков Leopard 2A4. При этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак замечал, что Варшава также отправит 60 танков PT-91 Twardy (польская модификация советского танка Т-72 — прим. Т-и).
Подготовка украинских танкистов на польской территории стартовала в начале февраля. Германия же анонсировала, что первый батальон танков Leopard 2 прибудет на Украину в ближайшие три-четыре месяца.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»