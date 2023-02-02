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Политика
2 февраля 2023  19:40

FT: Польша и ФРГ начнут обучать ВСУ работе с танками Leopard на следующей неделе

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Уже на следующей неделе ВСУ начнут обучать обращению с танками Leopard. С этой целью в Польшу и ФРГ направлено несколько сотен украинских военных, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По словам источника издания, все происходит столь быстро, так как украинское командование «видит срочность» в этом.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, отметил, что против России вновь выступят немецкие танки с крестами на бортах. Однако нашей стране есть что противопоставить западному оружию, переданному Украине.

#танки #всу
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