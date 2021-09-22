Министр культуры РТ выразила свое мнение о регулировке деятельности уличных артистов

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» прокомментировала новые правила реализации деятельности уличных артистов, установленные мэрией Казани.

«Я сомневаюсь, что этот вопрос будет решен быстро, так как существует определенный пласт общества и культуры, навеянный 90-ми, который придерживается правового нигилизма. „Я не требую денег, значит никому ничего не должен“, — так они считают. Здесь много своих нюансов и тонкостей, которые нужно регулировать деликатно», — сказала министр.

Саму идею регулировки деятельности уличных артистов министр культуры РТ поддерживает по трем причинам.

«Во-первых, если какое-либо поле деятельности не регулируется на официальном уровне, оно регулируется частными лицами и не всегда „прозрачными“ способами. Во-вторых, репертуар должен соответствовать требованиям законодательства о защите авторских прав. В-третьих, должна быть регламентация площадок, чтобы не возникало конфликтных ситуаций между самими уличными артистами, а также общей какофонии на улицах города», — считает министр.

Однако она отметила, что любой излишний прессинг стимулирует возникновение латентных явлений. «Нужно убедить уличных артистов, что регулировка их деятельности — это не способ подавления выражения их творчества, а способ защитить их и окружающих на правовом уровне. В этом и заключается главная миссия государства», — резюмировала Ирада Аюпова.