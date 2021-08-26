В Казани уличных артистов обязали согласовывать выступления с властями города

Мэрия Казани установила общие правила координации, организации и проведения уличных выступлений на открытых площадках Казани, а также взяла на себя ответственность за регулирование деятельности участников уличных выступлений. Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов МО Казани.

Постановление обязует аниматоров, художников, уличных музыкантов и других артистов заранее бронировать место (из 35 разрешенных площадок) и время для своих выступлений. Также они должны сообщать Управлению культуры исполкома Казани жанр, в котором будут проходить номера. При этом мэрия оставляет за собой право отказа в согласовании уличного выступления.

Теперь продолжительность выступления артистов на каждой из площадок будет составлять не более трех часов в день, а уровень шума не должен превышать 60 децибел.

Заявить о своем выступлении можно через информационную систему, заполнив специальное заявление.