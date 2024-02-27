Посол ЮАР в России: Следующее расширение БРИКС состоится на саммите в Казани

На саммите БРИКС в Казани к объединению присоединятся новые члены, всего присоединения к организации ожидают 25 стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.

«В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — сказал глава диппредставительства ЮАР.

Он уточнил, что хотел бы быть внимательнее к формулировкам в отношении желающих присоединиться к БРИКС и не использовал бы слова «подали заявку», поскольку членство подразумевает два различных процесса.

«Во-первых, вы можете указать, что намерены присоединиться к объединению. Во-вторых, вы можете напрямую подать заявку, — объяснил Мзувукиле Джефф Макетука. — На момент 15-го саммита в Йоханнесбурге на членство были номинированы 6 стран, а всего из 23 рассматривались порядка 12. Еще 11 стран ожидают, какова будет их судьба и что произойдет в Казани».

Согласно его прогнозам, к саммиту в Казани кандидаты на включение в объединение будут вне всяких сомнений. «А там [в Казани] будут объявлены новые члены, особенно из того блока стран, которые уже подали заявку — в нем есть, например, Алжир, Белоруссия, Пакистан и многие другие», — сказал посол.

Он отметил, что в Казани «не будет возможности принять оставшиеся страны», поскольку расширение будет происходить постепенно.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.