Министр финансов США Йеллен заявила о глобальных последствиях санкций против России

В случае введения странами Запада санкций против России в ответ на возможное нападение на Украину неизбежны глобальные последствия. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает Agence France-Presse.

«<…> конечно, мы хотим, чтобы Россия понесла самые большие издержки. Но мы признаем, что санкции будут иметь глобальные последствия», — подчеркнула глава американского Минфина.

При этом Йеллен рассказала, что власти США вместе с европейскими коллегами разрабатывают ограничительные меры, которые могут затронуть российские лица и компании в случае вторжения. По ее словам, они «безусловно, могут включать экспортный контроль».

Вместе с тем Штаты признают опасения относительно потенциального воздействия рестрикций на энергетические рынки с учетом «важности роли России как поставщика нефти на мировой рынок и природного газа в Европу».

Йеллен пояснила, что США сотрудничают с ее европейскими союзниками, пытаясь минимизировать возможные последствия. Ранее официальные представители Европейского Союза заявили, что они нашли альтернативных продавцов природного газа и могут пережить сокращение поставок из России.

До этого различные западные СМИ называли разные вероятные даты агрессии РФ против Украины. По информации газеты Politico, Президент Соединенных Штатов Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада будто бы назвал вчерашний день, 16 февраля, датой вторжения России на Украину.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что к подобным публикациям сложно относиться серьезно. По его словам, глава государства Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-нибудь точное время начала войны.