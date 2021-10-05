Министр финансов РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов РФ Антон Силуанов 5 октября ушел на самоизоляцию. Так, сегодня он в режиме видеоконференции участвовал в слушаниях по бюджету в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру скорейшего выздоровления.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — сказала она.

Чем именно болен министр, не уточняется.

Ранее, 14 сентября, Президент России Владимир Путин также сообщал об уходе на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в окружении.

29 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встретившись с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин де-факто выходит из режима самоизоляции.