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Минфин США заявил, что американский госдолг впервые в истории превысил 32 трлн долларов
Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 трлн американских долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.
В графе «Совокупный государственный долг» базы данных на сайте финансового ведомства по состоянию на 16 июня указана сумма в 32,04 трлн долларов.
Ранее, в январе этого года, оказался превышен законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов потолок госдолга США. После длительных переговоров контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы и демократическая администрация достигли временного компромиссного соглашения.
Конгресс принял, а Президент США Джо Байден затем подписал закон, который приостанавливает действие лимита по государственному долгу до 1 января 2025 года, а с 2 января 2025-го увеличивает его «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки».
При этом документ устанавливает новые лимиты дискреционных (ежегодно пересматриваемых Конгрессом) расходов, аннулирует «определенные необязательные балансы» и расширяет требования к работе ряда федеральных программ.
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