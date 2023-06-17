Минфин США заявил, что американский госдолг впервые в истории превысил 32 трлн долларов

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 трлн американских долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.

В графе «Совокупный государственный долг» базы данных на сайте финансового ведомства по состоянию на 16 июня указана сумма в 32,04 трлн долларов.

Ранее, в январе этого года, оказался превышен законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов потолок госдолга США. После длительных переговоров контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы и демократическая администрация достигли временного компромиссного соглашения.

Конгресс принял, а Президент США Джо Байден затем подписал закон, который приостанавливает действие лимита по государственному долгу до 1 января 2025 года, а с 2 января 2025-го увеличивает его «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки».

При этом документ устанавливает новые лимиты дискреционных (ежегодно пересматриваемых Конгрессом) расходов, аннулирует «определенные необязательные балансы» и расширяет требования к работе ряда федеральных программ.