Спикер Палаты представителей сообщил о соглашении с Белым домом по госдолгу

Спикер палаты Представителей Конгресса США — республиканец Кевин Маккарти и Президент Соединенных Штатов Джо Байден достигли принципиальной договоренности об увеличении потолка госдолга.

«Я только что разговаривал по телефону с Президентом. После того как он терял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа», — написал Маккарти в своем Twitter’е.

Позднее спикер Палаты представителей рассказал журналистам, что текст соглашения будет опубликован на следующий день. Предполагается, что Палата представителей проголосует по нему в среду, 31 мая.

Политик не стал раскрывать какие-либо подробности достигнутой договоренности, пояснив, что сначала хочет поговорить с конгрессменами. Вместе с тем он заметил, что документ подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты», отмечает РБК.

Байден также подтвердил достижение договоренности по госдолгу. «Это важный шаг вперед, который позволит сократить расходы, защищая важнейшие программы для работающих людей и обеспечивая рост экономики для всех. <...> Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получат то, чего хотят. В этом и заключается ответственность власти», — написал он в своем Twitter’е.

Кроме того, Президент США счел договоренность «хорошей новостью для американского народа», поскольку она предотвращает такие возможные негативные последствия, как «катастрофический дефолт», рецессию, опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест.

Байден и политики-демократы призывали Конгресс повысить лимит государственного долга без каких-либо условий. Однако контролирующие Палату представителей республиканцы отказывались одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

По информации агентства Reuters, соглашение должно увеличить финансирование дискреционных (ежегодно пересматриваемых Конгрессом) расходов на военных и ветеранов, тогда как остальные дискреционные расходы (например, траты на жилье и образование), останутся на уровне текущего года.