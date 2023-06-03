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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США выше 31,4 трлн долларов
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие лимита по государственному долгу США до 1 января 2025 года, а 2 января увеличивает его «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Кроме того, документ устанавливает новые лимиты дискреционных (ежегодно пересматриваемых Конгрессом) расходов, аннулирует «определенные необязательные балансы» и расширяет требования к работе некоторых федеральных программ.
Помимо этого, изменяются процессы экологической экспертизы и прекращается приостановка выплат по федеральным студенческим кредитам.
Байден также поблагодарил за сотрудничество в вопросе предотвращения дефолта спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что спикер Палаты представителей сообщил о соглашении с Белым домом по госдолгу.
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