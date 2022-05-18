Минфин США: Дискуссия по вопросу изъятия активов России ведется

Возможное изъятие активов Банка России Соединенными Штатами на данный момент незаконно, но дискуссия по этому поводу ведется. Об этом заявила американский министр финансов Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7, сообщает ТАСС.

Глава Минфина США признала, что Запад не может полностью оградить себя от экономических последствий санкций, введенных против РФ.

«И мы понимали, что будут последствия, что мы не сможем полностью оградить себя от экономических последствий, однако принципы <…> [заключаются в том, что] мы хотим максимального воздействия на Россию, максимального негативного воздействия, чтобы снизить ее способность вести войну сейчас и демонстрировать силу в будущем, а также минимизировать побочные эффекты для нас», — объяснила она.

Кроме того, Йеллен отметила, что попытки вынудить Россию оплатить как минимум часть расходов по восстановлению Украины совершенно естественны.

Министр также напомнила, что Европейский Союз четко выразил свое намерение прекратить импорт нефти из РФ в конце этого года и имеет достаточно времени, чтобы сделать это без последствий в виде резкого увеличения стоимости топлива.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российских нефти и газа, их примеру последовала Великобритания.

Представители стран Евросоюза пока не пришли к соглашению о запрете импорта российской нефти, так страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.