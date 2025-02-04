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Экономика 4 февраля 2025 07:30

Минфин РТ назвал сумму, которую потратят на техоснащение музеев

Минфин РТ назвал сумму, которую потратят на техоснащение музеев
Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году на техническое оснащение музеев Татарстана потратят 17,5 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете республики в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщает Минфин РТ.

Отмечается, что почти 79% от упомянутой выше суммы, а именно 13,8 млн рублей выделят Татарстану из федерального бюджета.

Как уточнили в министерстве финансов республики, Минкульт РФ и Кабмин РТ уже заключили соглашение о предоставлении субсидии.

Ранее Минфин РТ сообщал, сколько денег в Татарстане направят на выплаты педагогам в 2025 году. Также в Минземимущества республики называли сумму, которую заработали местные бюджеты РТ за 2024-й.

#музеи #бюджет рт #Минфин РТ
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