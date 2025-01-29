Минфин РТ назвал сумму, которую направят на выплаты педагогам в 2025 году

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В 2025 году Минфин РТ планирует направить 3,3 млрд рублей на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», сообщает пресс-служба министерства.

«В соответствии с заключенными с Минпросвещения РФ соглашениями на указанные цели планируется направить за счет средств федерального бюджета 3 341,5 млн рублей, в том числе педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 3 055,7 млн рублей, педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций – 285,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что из этой суммы 3,05 млрд рублей уйдут на выплаты педагогам общеобразовательных организаций, а 285,8 млн рублей – педработникам профессиональных образовательных организаций.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер – от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.