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Экономика 1 февраля 2025 07:00

Названа сумма, которую заработали местные бюджеты РТ за 2024 год

Названа сумма, которую заработали местные бюджеты РТ за 2024 год
Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В 2024 году общая сумма доходов местных бюджетов РТ составила 8 023 790 000 рублей. Это на 602 тыс. рублей больше, чем за 2023 год, сообщает Минземимущество республики.

Больше всего заработали от аренды земельных участков (более 3,1 млрд рублей, годовой план выполнен на 112,8%). Также много денег принесла реализация земель (2,2 млрд рублей, выполнение плана – 125,63%).

Аренда муниципального имущества принесла 327,65 млн рублей, план выполнен на 116,54%. С продаж муниципального имущества заработали чуть больше 1 млрд рублей (118,73%).

Еще 1,1 млрд рублей составили прочие доходы от использования имущества (план выполнен на 121,2%).

В целом годовое плановое задание по данным доходам выполнено на 119,42%.

#Доходы #бюджет #Татарстан #минземимущество рт
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