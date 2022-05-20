Минфин РФ выполнил обязательства по евробондам на 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро

Все обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям на 71,25 млн долларов, а также на 26,5 млн евро Россия выполнила в полном объеме, заявили в российском Минфине.

«Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн долларов и 2036 году в сумме 26,5 млн евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — цитирует ТАСС пресс-службу финансового министерства.

5 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет возвращать долги иностранным компаниям «недружественных России государств» в рублях.

Напомним, страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции после объявления Президента РФ о начале специальной военной операции на Украине.