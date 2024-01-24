Минфин РФ: Семейная ипотека будет продлена, но ее ждет трансформация

Льготная ипотека для семей с детьми в России будет продлена, но ей необходима трансформация, как и другим подобным программам. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, передает РИА Новости.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной семейной ипотеки под 6% следует продлить. Пообещал он и продление субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

«Поручение Президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки», — констатировал замминистра.

«Данные, которые у нас есть сейчас <…> показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются», — подчеркнул Чебесков.

По словам чиновника, соответственно, программы придется трансформировать, чтобы, например, семейная ипотека «все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена». Минфин уже готовит «такие комплексные предложения по всем программам», заверил он.

В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов выступал за продление льготной ипотеки, о чем сообщал «Татар-информ».