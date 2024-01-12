Зарипова назвала продление льготной ипотеки в числе приоритетных задач на 2024 год

Одна из приоритетных задач на 2024 год для Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ — это продление льготной ипотеки. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства заявила его руководитель Эльмира Зарипова.

«Посылы связаны с продлением льготной ипотеки. Безусловно, это наша позиция, потому что мы сегодня видим, что это дает возможность семьям видеть жизненные горизонты, решать свои дальнейшие перспективы», — отметила министр.

По словам Зариповой, до появления детей определяющим для семьи является вопрос заработной платы, однако после рождения ребенка приоритеты смещаются и на первый план выходит жилищный вопрос.

Министр также заметила, что в стране в целом и в республике в частности уделяют большое внимание поддержке многодетных семей.

«Нас радует, что сейчас продлилась и выплата (на погашение ипотеки — прим. Т-и) на третьего ребенка, 450 тыс. [рублей], в масштабах страны, нас радуют подходы, о которых сегодня говорится на федеральном уровне. И мы свои предложения дали в части определения, что такое многодетная семья. Традиционно это семья, где трое и более детей. Опыт республики, надеюсь, будет услышан», — заключила Эльмира Зарипова.