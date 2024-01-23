Путин заявил, что субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей продлят

Фото: пресс-служба Кремля

Субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей продлят. Так Президент России Владимир Путин отреагировал на слова одной из участниц встречи с победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», которая состоялась на полях форума «Родные-Любимые», передает ТАСС.

Обратившаяся к главе государства отметила, что субсидия в размере 450 тыс. рублей является очень актуальной и важной. «Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги, – сказал в ответ Путин. – Меры продлим».