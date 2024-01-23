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Путин заявил, что субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей продлят
Субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей продлят. Так Президент России Владимир Путин отреагировал на слова одной из участниц встречи с победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», которая состоялась на полях форума «Родные-Любимые», передает ТАСС.
Обратившаяся к главе государства отметила, что субсидия в размере 450 тыс. рублей является очень актуальной и важной. «Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги, – сказал в ответ Путин. – Меры продлим».
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