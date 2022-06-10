Минфин РФ отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

С 10 июня в России перестает действовать требование об обязательной продаже половины валютной выручки для экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

«Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России <...> приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки», — отмечается в тексте заявления.

В ведомстве также уточнили, что это решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Им право определять долю валютной выручки, которую экспортеры обязаны продавать, было передано правительственной комиссии.

Начиная с 28 февраля доля обязательной продажи валютной выручки составляла 80%. Позднее ее снизили до 50%. Эта мера была призвана поддержать курс рубля в условиях внешних санкций, введенных из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.