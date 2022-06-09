Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки для экспортеров

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки и поручил правительственной комиссии определять эту долю. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный советом директоров Центрального банка», — сказано в тексте.

В самой первой версии указа от 28 февраля доля обязательной продажи валютной выручки составляла 80%. Позднее ее снизили до 50%. Эта мера была призвана поддержать курс рубля в условиях внешних санкций, введенных из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине.