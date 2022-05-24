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Ру Тат
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Официальная хроника
24 мая 2022  04:07

Норматив продажи валютной выручки экспортерами будет снижен до 50%

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Норматив обязательной продажи российскими экспортерами валютной выручки в ближайшие дни будет снижен с 80% до 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«<…> подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренной указом №79», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство финансов объяснило свое решение стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

После начала специальной военной операции на Украине и введения новых санкций со стороны стран Запада Минфин начиная с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в течение трех рабочих дней. 

Эта мера была призвана поддержать курс рубля. Соответствующий норматив был установлен указом Президента РФ Владимира Путина, коррективы в него пока еще не вносились.

#Минфин РФ
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