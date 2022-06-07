Минфин разрешил экспортерам перечислять валютную выручку на зарубежные счета

Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои счета в иностранных банках с 6 июня. Об этом сообщает Министерство финансов России на своем сайте.

«Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Разрешение действует с 6 июня 2022 года», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что такая возможность предоставляется резидентам при последующем возвращении денежных средств в Россию и продаже экспортной выручки в размере, определенной указом Президента РФ Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

С конца февраля Правительство РФ обязало компании из России продавать 80% валютной выручки. В мае требования были снижены до 50%. В то же время срок обязательной продажи увеличили с трех до 60 рабочих дней. Эта мера была призвана укрепить курс рубля. Соответствующий норматив был установлен указом главы российского государства.