Россия вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Начиная с 1 октября в России будут действовать временные гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров, привязанные к курсу рубля. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Соответствующее постановление кабинета Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 21 сентября. «Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка», — подчеркивают в пресс-службе.

Размер пошлины составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Если последняя укрепится до курса в 80 рублей и ниже за доллар, пошлина станет нулевой. Впрочем, для удобрений пошлина будет составлять до 10%.

При среднем значении курса от 80 до 85 рублей за доллар за период мониторинга пошлина будет равняться 4% стоимости, при курсе от 85 до 90 рублей — 4,5%, от 90 до 95 рублей — 5%, а более 95 рублей — 7%.

Вместе с тем при курсе доллара выше 80 рублей для азотных удобрений ставка составит 10% (но не менее 1100 рублей за тонну), для фосфорных — те же 10% (но не менее 2100 рублей за тонну), для калийных — аналогичные 10% (но не менее 1800 рублей за тонну).

«Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления», — поясняют в Правительстве.

Авторы идеи рассчитывают, что такая мера позволит защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. По их замыслу, гибкие экспортные пошлины будут действовать вплоть до конца 2024 года.

Новыми пошлинами не будут облагаться сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница (семенная и прочая), рожь, ячмень, кукуруза (не относящиеся к семенным), подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом медные, никелевые, свинцовые, а также черных металлов.

Не распространятся они и на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты, мебель и игрушки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива начал действовать с 21 сентября.