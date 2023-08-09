Минэнерго прокомментировало рост цен на российских заправках

Фото: © «Татар-информ»

Повышение цен на АЗС страны будет временным, проводится ежедневный мониториг ситуации. Об этом заявило Минэнерго, комментируя статистку Росстата о росте цен на моторное топливо.

В ведомстве подчеркнули, что уже принимаются шаги для снижения волатильности, которые позволят стабилизировать ситуацию. Так, с осени вырастет минимальная доля биржевых продаж бензина и дизельного топлива — до 13% и 9,5% соответственно.

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», — заявили в министерстве в беседе с РИА Новости.

По данным Росстата, к 7 августа стоимость бензина в России в среднем увеличилась на 5,5% от цен на начало года. К примеру, АИ-92 прибавил 5,4%, АИ-94 — 5,7%, а АИ-98 — 5%. По дизельному топливу ситуация изменилась менее значительно — на 0,8%.

Несмотря на рекордный скачок цен в пятницу, в Минэнерго заверили, что производство бензина в России превышает потребление, а спрос полностью удовлетворен предложением.