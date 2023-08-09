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Минэнерго прокомментировало рост цен на российских заправках
Повышение цен на АЗС страны будет временным, проводится ежедневный мониториг ситуации. Об этом заявило Минэнерго, комментируя статистку Росстата о росте цен на моторное топливо.
В ведомстве подчеркнули, что уже принимаются шаги для снижения волатильности, которые позволят стабилизировать ситуацию. Так, с осени вырастет минимальная доля биржевых продаж бензина и дизельного топлива — до 13% и 9,5% соответственно.
«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», — заявили в министерстве в беседе с РИА Новости.
По данным Росстата, к 7 августа стоимость бензина в России в среднем увеличилась на 5,5% от цен на начало года. К примеру, АИ-92 прибавил 5,4%, АИ-94 — 5,7%, а АИ-98 — 5%. По дизельному топливу ситуация изменилась менее значительно — на 0,8%.
Несмотря на рекордный скачок цен в пятницу, в Минэнерго заверили, что производство бензина в России превышает потребление, а спрос полностью удовлетворен предложением.
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