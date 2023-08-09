Эксперты рассказали о причинах роста цен на бензин в Татарстане

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На цены на бензин на татарстанских заправках влияет предстоящее сокращение демпферных выплат нефтяникам и рост цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщила газета «Республика Татарстан» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Отмечается, что цена 95-го бензина в Татарстане в розницу впервые с конца мая превысила 50 рублей за литр. Стоимость АИ-92 поднялась выше 47 рублей. Если на крупнейшей Санкт-Петербургской бирже в начале июня тонна бензина АИ-92 стоила примерно 53 тыс. рублей, а АИ-95 — 62 тыс. рублей, то 8 августа их стоимость возросла до 61,4 тыс. рублей и 67,7 тыс. рублей соответственно.

«Топливо дорожает не только в нашей стране, это общемировая тенденция. Например, только за последний месяц в США и Евросоюзе цены на бензин выросли на 10%. В Штатах литр стоит сейчас больше 10 долларов», — обратил внимание депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он заверил, что Минфин РФ внимательно следит за ценами на топливо и у Правительства есть целый ряд инструментов для сдерживания чрезмерного роста цен на заправках.

Напомним, согласно указу Президента России Владимира Путина часть разницы между экспортными и внутренними ценами на нефтепродукты, которая компенсируется производителям топлива, с 1 сентября будет сокращена в два раза.