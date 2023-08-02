Кабмин обязал нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах

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Объемы бензина 5-го класса, продаваемого на биржевых торгах российскими нефтедобытчиками, будут увеличены с 12% до 13%. Для дизеля минимальная доля для продажи вырастет с 8,5% до 9,5%. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», – пояснила пресс-служба Кабмина, уточнив, что документ будет официально опубликован позже.

Отмечается, что продажа части российского топлива на бирже даст независимым автозаправочным станциям возможность купить его по рыночной стоимости. Это, в свою очередь, позволит снизить риски монопольного ценообразования — многие из доминирующих участников топливного рынка владеют собственной сетью заправок.

Напомним, в июне Россия добровольно продлила срок сокращенной добычи нефти до 2024 года для «восстановления рыночных отношений». Еще в начале февраля в ответ на введение потолка цен на топливо из РФ ее добычу уменьшили на 500 тыс. баррелей в сутки.