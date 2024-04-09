Минэнерго опровергло обсуждение поставок казахстанского бензина в Россию

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Министерство энергетики РФ назвало не соответствующей действительности информацию, что Россия обратилась к властям Казахстана с просьбой начать поставки бензина в размере примерно 100 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters рассказало со ссылкой на три анонимных источника в отрасли, что Россия попросила Казахстан подготовить для нее резерв в 100 тыс. тонн бензина на случай дефицита, усугубляемого атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и перебоями в работе НПЗ. Один из собеседников издания даже сказал, что соответствующая сделка уже согласована.

«Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС», — поделились своей оценкой ситуации в ведомстве.

В Минэнерго также заявили, что Казахстан сам получает бензин из РФ. В 2024 году центральноазиатская страна может импортировать до 285 тыс. тонн российского бензина даже в условиях запрета экспорта из РФ. По данным министерства, такие поставки уже осуществляются.

Помимо прочего, в ведомстве заверили, что имеющихся в России товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, «в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период».

До этого советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил, что его ведомство не получало запроса от российской стороны о создании для нее резерва бензина в 100 тыс. тонн.

«Такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается», — приводило слова чиновника издание Orda.kz.