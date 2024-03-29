Новак: Правительство не планирует вновь запрещать экспорт дизеля

Правительство России не планирует вновь вводить запрет на экспорт дизеля. На данный момент ситуация на рынке стабилизировалась, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что дизельного топлива производят достаточно - вдвое больше, чем нужно внутреннему рынку. Запрет на экспорт привет в данной ситуации к тому, что топливо «будет некуда девать», цитирует спикера ТАСС.

«Все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают стабильное снабжение рынка, стабильную ситуацию по ценам», - прокомментировал Новак.

Напомним, экспорт бензина и дизеля из России был запрещен с 21 сентября по 17 ноября 2023 года. Власти ввели данную меру, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию с топливом внутри страны.

При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина, но дизеля эта мера не коснулась.