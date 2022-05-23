Кредитные каникулы в России могут распространить на транспортные компании

Минэкономразвития России предложило распространить действие кредитных каникул на компании, осуществляющие пассажирские сухопутные перевозки. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Причиной такой инициативы является ситуация с ростом цен на автозапчасти и комплектующие. В пояснительной записке отмечается, что рост цен на запасные детали и перспективу их полного отсутствия в дальнейшем приведет к проблемам с оплатой лизинговых платежей. Согласно оценкам экспертов, количество автобусов в лизинге составляет около 70% от общего объема.

Возможные проблемы приведут к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли, что может впоследствии сказаться на наземных транспортных перевозках граждан РФ.

Президент РФ Владимир Путин 8 марта подписал закон об антикризисных мерах поддержки граждан и бизнеса, предусматривающий в том числе новые кредитные каникулы.

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