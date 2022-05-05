Кредитная пауза: как татарстанцам отсрочить выплаты по долгам в условиях санкций?

Антироссийские санкции отразились не только на бизнесе, но и простых гражданах. Чтобы поддержать заемщиков, в России был запущен механизм кредитных каникул. Выплату по долгам можно отложить на полгода. В марте татарстанцы уже реструктурировали кредиты почти на 2 млрд рублей. Кто и как может оформить кредитные каникулы – в материале «Татар-информа».

Чтобы поддержать заемщиков, в России был запущен механизм кредитных каникул Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое кредитные каникулы и кто может их взять?

Кредитные каникулы – это возможность приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Льготный период может длиться до полугода.

Уйти на каникулы можно, если доход у заемщика за последний месяц упал больше чем на 30% по сравнению с тем, который он в среднем получал в 2021 году. Снижение дохода кредитор попросит доказать.

«Гражданам надо предоставить документы, подтверждающие снижение их дохода. Например, справку с работы о снижении зарплаты в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые приостановили свою деятельность в России), документ об увольнении с работы или справку из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного и так далее. Можно уточнить у своего кредитора, какой документ его устроит и как лучше направить требование о каникулах — обратиться в офис, через личный кабинет на сайте, мобильное приложение», – прокомментировал «Татар-информу» управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

Марат Шарифуллин: «Гражданам надо предоставить документы, подтверждающие снижение их дохода. Например, документ об увольнении с работы» Фото: предоставлено пресс-службой Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России

Подать заявление в банк, микрофинансовую организацию (МФО), кредитный потребительский кооператив (КПК) можно до 30 сентября 2022 года. При этом они не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям Федерального закона № 106-ФЗ.

По каким кредитам можно получить каникулы?

Отсрочку можно получить по всем видам кредитов и займов в банках, МФО и микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных потребительских кооперативах (КПК).

Одно из условий – кредиты должны быть выданы не позднее 1 марта 2022 года.

Для кредитов, по которым можно получить каникулы, установлен максимальный размер:

по кредитным картам – до 100 тыс. рублей;

по потребительским кредитам наличными для физических лиц – до 300 тыс. рублей, для ИП – до 350 тыс. рублей;

по автокредитам – до 700 тыс. рублей;

по ипотечным кредитам в Татарстане лимит составляет до 3 млн рублей.

Как быстро примут решение о предоставлении каникул?

Решение должно быть принято в течение пяти дней. При этом в течение двух дней кредитор может запросить дополнительные документы. Если заемщик передал документ о снижении своих доходов не сразу, а по дополнительному запросу кредитора, то пятидневный срок отсчитывается с этого дня.

«Если в течение десяти дней после направления требования заемщиком нет запроса от кредитора или информации об отказе, то кредитные каникулы считаются установленными», – отметил Марат Шарифуллин.

Во время каникул вообще платить не надо?

На время каникул люди полностью освобождаются от всех платежей по кредиту.

По потребительским кредитам, займам и кредитным картам банк начислит проценты в размере 2/3 среднерыночной полной стоимости кредита, рассчитанной за IV квартал 2021 года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят – расти они не будут, но после каникул их придется заплатить. Они не исчезнут», – сказал глава Нацбанка по РТ.

При этом кредитор не может продать квартиру или машину, которая находится у него в залоге. Как только закончится льготный период, кредитор направит заемщику новый график платежей.

Однако проценты на сумму долга продолжат начисляться – их нужно будет заплатить позднее.

По потребительским кредитам, займам и кредитным картам банк начислит проценты в размере 2/3 среднерыночной полной стоимости кредита, рассчитанной за IV квартал 2021 года. Перечень среднерыночных ставок по всем видам потребительских кредитов и займов можно найти на сайте Банка России (данные на 14 февраля 2022 года).

По ипотеке – в размере, который прописан в договоре, но на остаток суммы основного долга.

Чтобы закончить каникулы, нужно ждать полгода?

До окончания каникул кредитор направит заемщику новый график платежей. Однако можно не ждать, когда закончится льготный период.

«Если у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей. Нужно просто сообщить об этом кредитору», – сообщил Марат Шарифуллин.

Срок платежей основного долга автоматически сдвинется на время каникул.

«Если кредит был на год, а кредитные каникулы оформили на 5 месяцев, то кредит продлевается на эти 5 месяцев, и сумма платежа останется приемлемой», – пояснил глава Нацбанка.

Он также отметил, что кредитные каникулы будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.

Насколько кредитные каникулы пользуются спросом у татарстанцев?

Жителям Татарстана в марте были предоставлены кредитные каникулы по закону более чем по 700 договорам, из которых порядка 200 – договоры ипотеки.

Жителям Татарстана в марте были предоставлены кредитные каникулы примерно по 200 договорам ипотеки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме кредитных каникул можно обратиться за реструктуризацией долга по собственным программам банков, но условия по ним могут отличаться от каникул по закону. Этой возможностью жители Татарстана воспользовались, чтобы изменить условия более чем по 3 тыс. договоров. Также продолжает действовать программа ипотечных каникул по Федеральному закону № 353-ФЗ.

В целом заемщики республики реструктурировали кредиты почти на 2 млрд рублей. Средний размер кредита в Татарстане, условия по которому были изменены в марте, составил 500 тыс. рублей.