Минэкономики РТ: В аптеках Татарстана имеется необходимый ассортимент медикаментов

В аптечных сетях Татарстана имеется необходимый ассортимент медикаментов. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Товарные запасы лекарственных препаратов по бюджетным закупкам на текущей неделе были увеличены и составляют от 2,6 до 5,2 месяца на сумму 4,8 млрд рублей», — проинформировал докладчик.

Глава Минэкономики РТ также обратил внимание на то, что спрос на продукты питания в Татарстане стабилизируется, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению ГУП «Таттехмедфарм» Надия Шемякина рассказала, что на складах предприятия имеется запас лекарств на сумму 2,2 млрд рублей.